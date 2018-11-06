«فيتش»: أبوظبي تمتلك قوة ائتمانية ونظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي ـــ أشرف رفيق

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف أبوظبي من حيث الإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية على الفئة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن أبوظبي تتمتع بقوة ائتمانية تتمثل في المعايير المالية الداخلية والخارجية، فضلاً عن ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، كما أن الأصول السيادية الخارجية للإمارة هي ثالث أكبر أصول خارجية سيادية بين من تصنفهم الوكالة، وتبلغ الأصول 190% من إجمالي الناتج المحلي لأبو ظبي، إضافة إلى أن الدين الحكومي لأبوظبي هو ثاني أقل دين سيادي بين من تصنفهم الوكالة، حيث يبلغ 7% من إجمالي الناتج المحلي.

ورجحت الوكالة أن تحقق أبوظبي فائضاً مالياً 2.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل عجز 3.5% من الناتج المحلي العام الماضي، كما رجحت أن يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى ارتفاع العائدات السيادية 30%، وأن يرتفع الإنفاق 8%، مقدرة النمو المرجح للإمارة 2%، مقابل تراجع 0.5% العام الماضي. كما رجحت ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي إلى 2.5% العام الجاري، وإلى 3.5% في عامي 2019 و2020، مقابل 1.8% 2017.

وقالت الوكالة: «يؤدي ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى تسارع الانتعاش الاقتصادي وزيادة العائدات واستمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي». وتوقعت فيتش ارتفاع إنتاج أبوظبي من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مشيرة إلى أن الإمارات تدفع بدول مجلس التعاون الخليجي قُدماً بما سجلته من ترتيب عالمي متقدم، لافتة إلى أن الحوكمة في أبوظبي تعد الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي.