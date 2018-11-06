«اقتصادية دبي» تعرض ممارسات حماية حقوق المستهلكين بالمناطق الحرة

المصدر: دبي- البيان

استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ورشة عمل بحضور 6 ممثلين من مختلف سلطات المناطق الحرة بإمارة دبي، وذلك لعرض أفضل الطرق المتبعة لديها في مجال حماية وحفظ حقوق المستهلكين، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والجهود المبذولة بهدف تعميمها على مختلف المناطق الحرة بإمارة دبي.

ويأتي تنظيم هذه الورش تحقيقاً لأهداف اتفاقية التعاون التي أبرمت مسبقاً بالشراكة مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، التي تطمح من خلالها إلى توعية ممثلي المناطق الحرة عن آلية عمل إدارة حماية المستهلك، والتعريف بالقوانين والأنظمة والسياسة المعمول بها في اقتصادية دبي.

ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في المقام الأول إلى تعميم ثقافة حماية المستهلك من خلال بلوغ منصات مجتمعات الأعمال ومنها المناطق الحرة التي تشكل حصة جيدة من السوق المحلي بإمارة دبي والدولة عموما، وبالتالي حفظ العلاقة والحقوق بين التجار والمستهلكين وتعزيز موقع دبي التجاري.

حضر الورشة ممثلو سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، و«مؤسسة مدينة دبي للطيران» المنطقة الحرة - دبي ورلد سنترال، والمنطقة الحرة لجبل علي، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ومؤسسة ميدان.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: تم استعراض حزمة من أبرز المبادرات التي دشنت في الآونة الأخيرة، والتعريف بدور القطاع في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في آليات عمله، ومن أبرزها تطبيق حماية المستهلك الذي يعد الأول من نوعه من حيث اعتماد الذكاء الاصطناعي في حماية وتمكين المستهلك بإمارة دبي إلى جانب تسليط الضوء على مبادرة «كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك»، واستعراض آلية استقبال الشكاوى عبر مركز الاتصال التابع لاقتصادية دبي.