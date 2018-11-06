محمد الرميثي: توسع استثمارات «أدنوك» يخدم التنمية الاقتصادية

المصدر: أبوظبي- البيان

أشاد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تجلت من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد المجلس الأعلى للبترول 486 مليار درهم استثمارات لدعم مشاريع شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، وذلك للنمو والتوسع الاستثماري، بما يخدم التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وثمن الرميثي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، والإشراف المباشر من سموه على تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية، التي من شأنها أن تشكل مرحلة جديدة في سياسة الدولة نحو التنمية المستقبلية والعمل على تفعيل التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية ومواكبة التغيرات.