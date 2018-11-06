محمد بن راشد يُعيّن رئيساً ونائباً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي ـــ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (33) لسنة 2018، بتعيين القاضي زكي بن عزمي، رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، كما أصدر سموه المرسوم رقم (34) لسنة 2018، بتعيين القاضي عمر جمعة محمد الفجير المهيري، نائباً لرئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يُعمل بالمرسوم رقم (33) لسنة 2018، اعتباراً من تاريخ 14 نوفمبر 2018، والمرسوم رقم (34) لسنة 2018، اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر هذان المرسومان في الجريدة الرسمية.

وانضم القاضي زكي بن عزمي إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، في ديسمبر 2013، وله تاريخ طويل في مجال القضاء في بلاده، حيث شغل منصب رئيس قضاة ماليزيا لمدة ثلاث سنوات، بعد أن شغل سابقاً منصب رئيس محكمة الاستئناف هناك، وعمل أيضاً قاضياً اتحادياً، حيث تم تعيينه قاضياً في المحكمة الفيدرالية، كسابقة أولى في تاريخ القضاء الماليزي، التي يتم فيها تعيين محامٍ ممارس، قاضياً في هذه المحكمة، تقديراً لمعرفته القانونية الواسعة، حيث يمتد تاريخه المهني لمدة تقارب 50 عاماً.

وعمل القاضي عمر المهيري مستشاراً لدى سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2004، قبل أن يتم تعيينه عضواً في الهيئة القضائية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي في 2005، وقاضياً للاستئناف بمحاكم المركز في 2008، وهو العام ذاته الذي انضم فيه إلى عضوية المجلس العلمي لمعهد دبي القضائي، إضافة إلى انضمامه إلى عضوية اللجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي في 2016.