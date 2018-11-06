هانيويل تفتتح مركزاً لتجارب التكنولوجيا في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هانيويل» عن الافتتاح الرسمي لمركز الابتكار التابع لها في المقر الإقليمي للشركة في دبي، الذي صمم تحت اسم «مركز هانيويل لتجارب التكنولوجيا» بهدف دعم تبادل المعارف وإظهار القيمة المضافة في اعتماد تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

وبالتزامن مع التقديرات التي تشير إلى أنّ 90% من شركات الشرق الأوسط تعاني في إيجاد حلول الابتكار التي تتيح دفع عجلة النمو وتوليد الإيرادات الجديدة، يقوم المركز بالاستفادة من الخبرة والمعرفة التي كسبتها هانيويل عالمياً في مجالات الصناعة المتعددة لإتاحة الفرص لإيجاد القيمة الإضافية من خلال مبادرات التحول الرقمي، إذ يمكّن المركز زواره من مختلف الصناعات المشاركة في هذا التحول، شاملاً قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والتصنيع، إلى المباني والمدن الذكية والنقل والطيران وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.

وقال نورم جيلسدورف، رئيس هانيويل في المناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا: «وقع اختيار هانيويل على دبي لتكون مقر مركز هانيويل لتجارب التكنولوجيا، نظراً لكونها محطةً عالميةً للابتكار وحلول تكنولوجيا إنترنت الأشياء. إنّ التكنولوجيا الرقمية في تطور دائم ومتسارع لتقدم قيمة مضافة وكفاءة لم يكن بالإمكان تصورها في السابق».

ومع إشارة التوقعات إلى ازدياد استثمارات المنطقة في التكنولوجيا المتعلقة بإنترنت الأشياء من 6.99 مليارات دولار في 2018 إلى 12.6 مليار دولار في عام 2021، يلعب «مركز هانيويل لتجارب التكنولوجيا» دور منصة تجمع أصحاب المصلحة من الإمارات ودول الخليج، إضافة إلى تركيا وروسيا وآسيا الوسطى والهند وأفريقيا، ليمكن زواره في جميع أنحاء العالم من الحصول على خبرة عملية مباشرة من حلول تكنولوجيا إنترنت الأشياء من هانيويل عبر تكامل الأجهزة والبرامج والقدرات الفعّالة في تحليل البيانات.

وينضم «مركز هانيويل لتجارب التكنولوجيا» إلى مركزي هانيويل الموجودين في واشنطن وشنغهاي، وتجدر الإشارة إلى أن شركة «هانيويل» تدير عملياتها في الشرق الأوسط منذ أكثر من 60 عاماً.