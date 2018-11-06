«دبي للمشاريع الناشئة» تطلق الدورة الثالثة من شبكة شراكات الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، الدورة الثالثة من برنامج «شبكة شراكات الأعمال» بهدف تعزيز التعاون المشترك والشراكات التجارية بين الشركات البارزة في الإمارة وأصحاب المشاريع الناشئة.

ويهدف برنامج «شبكة شراكات الأعمال» إلى وصل الشركات والمؤسسات المختلفة في الإمارة مع أصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إنشاء شراكات مربحة تحقق الأهداف المشتركة.

وقد سبق للبرنامج في الدورتين السابقتين إبرام 8 مذكرات تفاهم بين الشركات العالمية في دبي وأصحاب المشاريع الناشئة.

ويشارك في البرنامج في دورته الثالثة 4 شركات رئيسية في دبي وهي «مجموعة بريد الإمارات» و«أسواق» وشركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» وشركة «أكسيوم تليكوم» حيث عرضت كل شركة التحديات التي تواجهها في عملياتها وأنشطتها، في حين تقوم الشركات الناشئة بتقديم حلول لمعالجة هذه التحديات، مما يفتح الباب واسعاً أمام شراكات ناجحة وحلول متقدمة لتحديات قائمة.

والباب مفتوح أمام جميع الشركات الناشئة حول العالم للمشاركة في هذا البرنامج الذي يوفر حلولاً للشركات الرائدة، حيث يمكن المشاركة في البرنامج عبر الرابط dubaichamber.com/dubaistartuphub/marketaccess/. ويغلق باب الترشيح أمام الشركات الناشئة في 10 ديسمبر.

وتشمل التحديات التي أعلنتها مجموعة بريد الإمارات لأصحاب المشاريع الناشئة إيجاد حلول وبرامج مبتكرة في مجال تدريب الموظفين، بالإضافة إلى حلول تقنية جديدة ومبتكرة لتحسين وتعزيز سلامة موظفي بريد الإمارات خاصة سائقي الدراجات.

وحددت أسواق في التحديات التي تواجهها على إيجاد حلول ذكية ومبتكرة للتخلص من المنتجات المنتهية صلاحيتها في المتجر، وحلول مبتكرة للطاقة الشمسية التي من شأنها توليد الطاقة من الطاقة الشمسية دون استخدام المحولات الكهربائية، بالإضافة إلى حلول لإنشاء لوحات معلومات ديناميكية لإدارة وتنظيم ومراقبة المتجر دون الحاجة إلى الأيدي العاملة البشرية لإتمام المهمة.

وحددت شركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» التحديات التي تواجهها والتي تشمل إيجاد حلول وخدمات ومنتجات مبتكرة في مجالات النقل، والطاقة المتجددة، وإدارة الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية.

وركزت شركة أكسيوم تليكوم في التحديات التي تواجهها على إيجاد حلول لإدارة العمليات التجارية والتحول الرقمي، مثل إنشاء تطبيق ذكي بهدف الحصول على تقرير للمبيعات اليومية للشركة، وإنشاء نظام يتم فيه دمج وتعقب جميع موظفي الشركة وحركة المركبات، بالإضافة إلى حلول لإنشاء مواقف ذكية للسيارات بهدف التحكم في المركبات الغير مصرح بها للدخول وتوفير مواقف سيارات استثنائية وسهلة لموظفي وعملاء الشركة.

نجاح

ويمكن لأصحاب المشاريع الناشئة المختلفة حول العالم الانضمام إلى هذا البرنامج وتقديم الطلب لإحدى هذه الشركات الأربع، ومساعدتها على إيجاد الحلول التقنية الذكية التي تناسب متطلباتهم.

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي أن «دبي للمشاريع الناشئة» تؤمن بأهمية إيجاد منصة تجمع الشركات الناشئة مع الشركات الرائدة الباحثة عن حلول مبتكرة لتحدياتها، لافتة إلى أن الدورتين السابقتين للبرنامج شهدتا نجاحاً كبيراً ونتج عنها توقيع 8 اتفاقيات وشراكات مربحة بين أبرز الشركات العالمية في المنطقة مع أصحاب الشركات الناشئة المبتكرة.