تعزيز صادرات الإمارات أولوية المرحلة

المصدر: شنغهاي- البيان

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات حققت إنجازات متنامية في بنية نظامها الاقتصادي، في إطار استراتيجيتها المدروسة لتحقيق التنوع الاقتصادي، بشكل أسهم في تعزيز قدراتها التصديرية، والنجاح في اكتساب المنتج الإماراتي سمعة وجودة عالمية، ما عزز حضور الصناعات الإماراتية في المعارض والمحافل التجارية العالمية، بشكل يرتقي مع تطلعات والدور الداعم للدولة، في اكتساب المنتج المصنع في الإمارات ثقة عالمية، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تبنتها دولة الإمارات ستعزز من القدرات التصنيعية للشركات والمؤسسات الوطنية الإماراتية، ومن ثم تحفيز مجمل القدرات التنافسية للاقتصاد الإماراتي.

كما نوه معاليه بالجهود التي تبذلها كل المؤسسات والجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الاقتصاد في تعزيز مشاركة كيانات الأعمال والمؤسسات الإماراتية في المعارض ذات الصلة بالتعريف بالقدرات التصديرية للدول.

جاءت تصريحات معالي وزير الاقتصاد لوسائل الإعلام خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات معرض الصين الدولي الأول للواردات، الذي افتتحه الرئيس الصيني أمس في مدينة شنغهاي الصينية، وشهد مشاركة ممثلي وأجنحة من أكثر من 130 دولة في فعاليات المعرض مع توقعات بحضور أكثر من 300 ألف زائر.

تضمن وفد الدولة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بحضور راشد القمزي القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وصالح الحميري قنصل الدولة في بكين.

كما ضم الوفد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، وعائشة الكبيسي الملحق التجاري لدولة الإمارات في الصين، كما تضمن وفد الدولة إلى جانب المسؤولين أكثر من 40 مشاركاً من مختلف المؤسسات.

وقام معالي المنصوري بافتتاح جناح دولة الإمارات في المعرض، متوجهاً بالشكر للشركات الإماراتية المشاركة، ومبدياً تقديره وإعجابه بالسمعة التي تحصدها الشركات الإماراتية عالمياً مع تأكيده خلال لقاءاته مع ممثلي ومسؤولي الشركات الإماراتية أن دولة الإمارات ستعزز خلال المرحلة المقبلة دعمها للصادرات الوطنية وجهودها لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية الإماراتية.

كما أكد معالي وزير الاقتصاد أن الفرصة والبيئة الاقتصادية الهادفة لتعزيز القدرات التصديرية للمنتجات الإماراتية، واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية في القطاع الصناعي بالدولة مع تعدد التسهيلات التي تقدمها الدولة من تطوير قدرات الدعم اللوجستي والشحن والمكانة التجارية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وجاذبية التشريعات الداعمة لقطاع الصناعات التحويلية ومختلف القطاعات الإنتاجية، ستمنح فرصة كبيرة لتعزيز قدرات تلك المؤسسات التنافسية والتصديرية، انطلاقاً من دولة الإمارات لكل دول العالم.

تقارب وشراكة

كما ثمن المنصوري مسيرة العلاقات القوية بين كل من دولة الإمارات والصين انطلاقاً من التقارب في الرؤى على مستوى القيادة الرشيدة في كلا البلدين نحو المضي قدماً لتعزيز مسارات العلاقات والشراكات المثمرة.

وحضر معالي وزير الاقتصاد حفل العشاء لرؤساء الوفود والدول المشاركة، الذي أقيم أمس بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، قبيل افتتاح المعرض، والذي دعا في كلمته خلال افتتاح المعرض لأهمية تعزيز رؤى ومسارات الانفتاح للاقتصاد العالمي للتغلب على التحديات الراهنة والمقبلة.

الاتحاد للطيران توسّع شراكتها

أطلقت مجموعة الاتحاد للطيران، أمس منصة متعددة الوظائف تحت عنوان «معانقة الصين، توسيع الشراكة» في معرض الصين الدولي الأول للاستيراد، الذي يقام في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة «تعتبر الصين سوقاً استراتيجية مهمة للاتحاد. لقد عززنا وجودنا في الدولة بشكل مطرد ومستدام منذ دخلنا السوق في 2008. وأعلن أحمد القبيسي، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والدولية في المجموعة: «إن المشاركة في المعرض تعكس مجدداً إصرارنا على توسيع أعمالنا في الصين».