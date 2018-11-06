88% الإشغال الفندقي المتوقع في دبي خلال الربع الأخير

المصدر: دبي ـــ أشرف رفيق

توقعت مؤسسة كوليرز الاستشارية للبيانات العقارية والسياحية أن يصل معدل الإشغال الفندقي في دبي 88%، وفي أبوظبي 85% في الفترة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر العام الجاري، مرجحة أن يصل متوسط السعر اليومي للغرفة في دبي إلى 503 دولارات في دبي، وإلى 272 دولاراً في أبوظبي.

وتوقعت أن يصل عائد الغرفة الفندقية المتاحة في دبي إلى 264 دولاراً يومياً، بينما يصل الرقم إلى 208 دولارات يومياً في أبو ظبي، خلال الفترة نفسها المتبقية من العام. وبالنسبة للعام الجاري بكامله، توقعت كوليرز أن يصل معدل الإشغال الفندقي في دبي إلى 85%، وإلى 75% في أبوظبي، ويصل متوسط سعر الغرفة الفندقية المتاحة في دبي إلى 421 دولاراً يومياً، بينما يصل الرقم إلى 219 دولاراً في أبو ظبي.

ويصل العائد على الغرفة الفندقية المتاحة في دبي إلى 341 دولاراً يومياً، ويصل الرقم في أبوظبي إلى 150 دولاراً يومياً خلال العام الجاري بالكامل في المتوسط.