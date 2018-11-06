«دبي القابضة» توافق على شراء حصة في «أزاديا»

المصدر: دبي ـــ سيد صالح

وافقت «دبي القابضة» على شراء حصة أقلية في مجموعة «أزاديا»، التي يقع مقرها الرئيسي في بيروت، وتتولى تشغيل أكثر من 500 متجر تابع لحوالي 50 امتيازاً دولياً في منطقة الشرق الأوسط، من أشهرها امتياز شركة «زارا» الإسبانية للملابس وسلسلة متاجر «فيرجين ميغاستورز» البريطانية لتجارة المنتجات الترفيهية.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ»، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الطرفين توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه الصفقة التي قد ترفع قيمة المجموعة إلى ما يزيد على مليار دولار. ولم يعلق أي من الطرفين على هذه الأنباء.

وأضافت المصادر، إن هذه الصفقة تمثل تحوّلاً مهماً في استراتيجية «دبي القابضة»، التي كانت تركز بصفة رئيسية على البيع وإعادة هيكلة الديون. يذكر أن مجموعة «أزاديا» بدأت في 2014 عملية بيع حصة تبلغ نسبتها 25%.