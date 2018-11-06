«ليمون تري» تدير فندقاً لـ«الوليد الاستثمارية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة «الوليد الاستثمارية» ومقرها دبي، عقد إدارة فندق «ليمون تري دبي» التابع لها، مع مجموعة ليمون تري العالمية، وهي أكبر الفنادق الهندية في قطاع الفنادق ذات الأسعار المتوسطة وثالث علامة تجارية في إدارة الفنادق بالهند.تمّ توقيع العقد في دبي بحضور محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»، وراتان كيسواني، نائب المدير العام لفنادق ومنتجعات ليمون تري.

يتكون الفندق الجديد من 114 غرفة فندقية، إضافة إلى أجنحة خاصة وأحواض للسباحة وجميع المرافق الفندقية اللازمة، ويطل بمنظر ساحر بالقرب من فندق «برج العرب»، مع إطلالة مباشرة على شواطئ دبي، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الفندق خلال الربع الثاني من العام 2019.