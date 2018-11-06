«دناتا» تبدأ خدمة «إير ترانسات» في تورنتو

المصدر: دبي- البيان

وسعت «جي تي إيه دناتا»، المشروع المشترك لشركة دناتا في كندا، عملياتها بمطار بيرسون الدولي في تورنتو، وذلك بإبرام شراكة مع الناقلة الكندية «إير ترانسات»، التي تشغل نحو 140 رحلة أسبوعياً من كندا في مواسم الذروة.

وتباشر «جي تي إيه دناتا» هذا الشهر تقديم خدمات المناولة الأرضية وخدمات الركاب للناقلة الكندية المتخصصة في العطلات، ما يعني مضاعفة أعداد الرحلات التي تقوم بخدمتها حالياً. وقد ضمت «جي تي إيه دناتا» أكثر من 200 موظف إلى فريقها العامل، الذي أصبح مكوّناً الآن من 450 موظفاً متخصصاً في خدمة عمليات الطيران.

وقال ماريو دي أورسو، رئيس مجلس إدارة «جي تي إيه دناتا»:« حصولنا على هذا العقد المهم بمثابة تصويت بالثقة على جودة خدماتنا، ونتطلع إلى دعم العمليات الواسعة لأكبر ناقلة كندية تعمل في تنظيم البرامج السياحية، في الوقت الذي نواصل تقديم خدماتنا الممتازة لعملائنا الحاليين في تورنتو».

وكانت دناتا دخلت السوق الكندية في 2016 بتأسيس المشروع المشترك «جي تي إيه دناتا» من خلال شرائها 50% من أسهم «جي تي إيه أفييشن» التي تؤدي خدمات شحن ومناولة أرضية في مطار بيرسون الدولي في تورنتو.

وتخدم «جي تي إيه دناتا» حالياً 12 ناقلة جوية في تورنتو، حيث تساعد 4800 راكب وتناول أكثر من طنين من الشحنات يومياً. وتستثمر دناتا 7 ملايين دولار كندي لإقامة منشأة حديثة لتموين الطائرات في فانكوفر، ، التي ستباشر الإنتاج في يناير 2019، إلى نحو 8 آلاف وجبة يومياً.