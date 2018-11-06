تعاون بين الإمارات والسعودية في التقنيات الدفاعية

المصدر: الرياض - البيان

وقعت مجموعة «رماح» العالمية الإماراتية مذكرة تفاهم مع «إنترا» للتقنيات الدفاعية السعودية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية واكتشاف الأسواق، وذلك في الجناح الوطني لدولة الإمارات المشارك في المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر 2018 الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي.

وقع الاتفاقية كل من حمد المرزوقي ممثل مجموعة «رماح» العالمية، وعمر سواف المدير العام لشركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية السعودية بحضور سلطان عبد الله السماحي المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة وعدد من المسؤولين في كلا الطرفين.

وقال المرزوقي إن مذكرة التفاهم تتيح لمجموعة «رماح» فرصة أوسع للتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في الصناعات الدفاعية وستساهم في تعزيز مساعي الشركة لتطوير وتحديث منتجاتها وخدماتها من مختلف الأوجه والأنشطة.

وأضاف: «لدينا خبرات واسعة في مجال الصناعات الدفاعية، كما يتمتع شركاؤنا الجدد بخبرات مرموقة، وأعتقد أن مذكرة التفاهم ستعود بالنفع على كلتا الشركتين». وأشار إلى أن مجموعة «رماح» تستهدف دخول أسواق جديدة، وقال إن الشركة أجرت خلال مشاركتها في المعرض السعودي الدولي العديد من المباحثات مع شركات من مختلف الجنسيات.

مذكرة

كما وقعت شركة «تسليح» الإماراتية مذكرة تفاهم مع «إرم» العالمية القابضة السعودية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التجهيزات العسكرية واكتشاف الأسواق.

وقع الاتفاقية كل من الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود الرئيس التنفيذي لـ«إرم» القابضة، وسالم المطروشي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تسليح بحضور سلطان عبد الله السماحي المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة وعدد من المسؤولين في كلا الطرفين.

وقال سالم المطروشي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تسليح إن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات وتجهيز ميادين الرماية وتبادل الخبرات واكتشاف الأسواق بما يعود بالنفع على الشركتين.

فعاليات

وكانت انتهت فعاليات اليوم الأول من المعرض بتكريم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، للشركات الفائزة بجائزة (الابتكار).

تمَّ تقسيم الجائزة إلى 5 فئات هي: الواقع الافتراضي والمعزز، والكشف عن الطائرات بدون طيار، والأنظمة غير المأهولة والروبوتات، وإدارة الجريمة الرقمية والأدلة الجنائية الرقمية، والنظم المتصلة والمعدات الأمنية الذكية، وإدارة الحشود، وسيتم اختيار المرشحين من قبل لجنة من خبراء الصناعة.

وعبّر الفريق العمرو عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً بدور القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهود التي بذلتها لإنجاح المعرض، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في مجال الصناعات الأمنية والوقائية.