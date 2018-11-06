637 ألف مسافر عبر مطار ورلد سنترال في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

سجل مطار دبي ورلد سنترال نمواً نسبته 26.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الطاقة الاستيعابية للناقلات المستخدمة للمطار نتيجة تسييرها طائرات عريضة البدن.

واستقبل المطار 119 ألف مسافر خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي عدد الذين استخدموا المطار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 637 ألف مسافر بانخفاض نسبته 1.9% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017. وجاءت أوروبا الغربية على رأس قائمة أبرز الأسواق والوجهات التي تتعامل مع المطار بـ 40.3 ألف مسافر تليها أوروبا الشرقية 38.7 ألفاً. ومن حيث أبرز المدن تعاملاً مع المطار، تصدرت بيروت بـ 20.5 ألف مسافر تلتها عمان بـ16.16 ألف مسافر.

حركة الطائرات

وبلغت حركة الطائرات عبر المطار خلال الربع الثالث 5742 حركة بانخفاض 11.7% مقارنة بالربع الثالث 2017. وعلى صعيد إجمالي حركة الطائرات في 9 أشهر، بلغ 21.8 ألف حركة بانخفاض 12.3% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.

وسجل حجم الشحن عبر المطار خلال الربع الثالث 254.4 طناً من الشحن الجوي بانخفاض 2.5%. وخلال الأشهر التسعة الأولى، ارتفع الشحن إلى 729.6 ألف طن بنمو 3.5% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.

وتتوقع مطارات دبي أن تسجل حركة المسافرين عبر المطار خلال الربع الرابع نمواً ملحوظاً بفضل الاندفاع الموسمي للسياح الراغبين بزيارة دبي خلال هذه الفترة . وتقوم 10 ناقلات لغاية الآن بتسيير رحلات عبر المطار إضافة إلى 20 شركة طيران متخصصة بالشحن تخدم أكثر من 45 وجهة.