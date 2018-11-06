«مبادرة بيرل» و«نماء» تدعمان تكافؤ فرص الجنسين بالقطاع الخاص

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت «مبادرة بيرل»، المنظمة غير الربحية التي تعمل على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية بوصفهما محركاً رئيساً للتنافسية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة (نماء)، تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في فرص العمل بالقطاع الخاص في الإمارات.

وتسعى هذه الدراسة الجديدة إلى تحديد مستويات مشاركة المرأة في القطاع الخاص في منطقة الخليج، ويصب ذلك بصورة أشمل في هدف تسليط الضوء على أهم التحديات والفرص المتاحة للمرأة في هذا الخصوص.

يأتي توقيع المذكرة بعد النجاح الذي حققه استبيان أجرته مبادرة بيرل ومؤسسة نماء العام الماضي حول مستويات مشاركة المرأة العاملة في أربعة قطاعات رئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، والتمويل والاستثمار، وتقنية المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأصدر التقرير نتائج الاستبيان تحت عنوان « النتائج الرئيسة لدراسة المرأة في الاقتصاد - دولة الإمارات»، وقد تمت مشاركة هذه النتائج في القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في ديسمبر 2017.التزام

حضر توقيع المذكرة ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وبدر جعفر، المؤسس لمبادرة بيرل، حيث أكدا التزام منظمتيهما بزيادة الوعي على مستوى العالم بأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في القطاع الخاص، ودور مبادرة بيرل ونماء المحوري في تعزيز الحوكمة المؤسسية الرشيدة.

وأشار بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل، إلى بعض نتائج تقرير 2017، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي تشكلها هذه الدراسة في الوصول إلى فهم أوسع لتأثير عناصر التنوع والشمولية في القطاع الخاص في الخليج.