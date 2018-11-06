406 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 406 ملايين درهم. وتم تسجيل 128 مبايعة بقيمة 288 مليون درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 145 مليون درهم و92 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 143 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 24 مليوناً. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 118 مليون درهم منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 96 مليون درهم، و25 رهن فلل وشقق بقيمة 22 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 49 مليون درهم ورهن في منطقة المركاض بقيمة 13 مليون درهم.