1100 وظيفة إدارية عليا على «بيت.كوم»

المصدر: دبي - البيان

كشف «بيت.كوم»، أنه تم الإعلان عن أكثر من 1100 وظيفة في المناصب الإدارية العليا (مثل رئيس تنفيذي، ورئيس القسم المالي، ورئيس قسم التسويق) والمناصب التنفيذية (مثل مدير عام ونائب مدير) منذ بداية عام 2018، كما تم البحث عن العديد من المناصب المماثلة عبر أداة البحث عن السير الذاتية.

ومن المثير للانتباه أن 50% من القوى العاملة التي تستخدم شبكة الإنترنت مسجّلة على بيت.كوم، ما يمكّن العديد من الشركات من توظيف الكفاءات في المناصب الإدارية العليا عبر الإنترنت.

وقال عمر طهبوب، مدير عام في بيت.كوم: «إن أدوات التوظيف الإلكترونية الفعّالة وذات التكلفة المنخفضة تساعد الشركات والمنظمات والمؤسسات الحكومية على إيجاد أفضل الكفاءات في المناصب التنفيذية والإدارية العليا».