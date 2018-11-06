تقدم أعمال البناء في مشروع «ندرة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «إمكان» العقارية عن إحراز تقدم ملحوظ في سير أعمال الإنشاء لمشروع «ندرة»، وهو عبارة عن مشروع فاخر يتألف من 37 فيلا فخمة، يقع في المنطقة الثقافية لجزيرة السعديات بأبوظبي، الذي وضعت «إمكان» حجر الأساس له في وقت سابق من هذا العام، وقد اكتمل تطويره بنسبة تجاوزت 20%.

يجري العمل حالياً على تصنيف وتسليم قطع الأراضي المزودة بالخدمات، والمخططة بعناية على طول واجهة بحرية، ومن المتوقع تسليم المشروع في شهر يوليو 2019.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: «إن جملة المشاريع المميزة التي تقدمها «إمكان» لدعم السوق العقاري مثل مشروع ندرة ستمكّن الشركة من اتخاذ مكانة رفيعة وتحقيق سمعة مرموقة في زمنٍ قياسي في هذا القطاع المهم والحيوي».