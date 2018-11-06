قادة عالميون يناقشون في دبي غداً الاستثمار بأفريقيا

المصدر: دبي - البيان

يتوافد القادة العالميون إلى دبي للمشاركة في «الدورة الخامسة من مؤتمر الاستثمار في أفريقيا» والذي تستضيفه «الشبكة القانونية الأفريقية» يومي 7-8 نوفمبر في منتجع «فورسيزونز دبي» في الإمارات، بهدف دفع عجلة الاستثمار في أفريقيا، وتعزيز النقاش حول بعض المسائل الملحّة التي تواجه القارة.

وتعد أفريقيا الآن ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم، مع اجتذابها لـ 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2017، بما في ذلك 15.7 مليار دولار من الشرق الأوسط.

وتشمل استثمارات الشرق الأوسط الأخيرة في أفريقيا قيام موانئ دبي العالمية باستثمار 50 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام لبناء مركز لوجستي جديد في مالي، وتوسع مجموعة اللولو في مصر بقيمة 500 مليون دولار. ويتزامن المؤتمر مع دخول القارة الأفريقية في مرحلة من النمو الاقتصادي القوي، جعلتها مركزًا جذاباً للصناديق والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

ضيف شرف

ويرحب الحدث بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، كضيف شرف، والدكتور شيخ موديبو ديارا، رئيس الوزراء السابق لدولة مالي ورئيس مجلس إدارة الشبكة القانونية الأفريقية. كما سيشارك مموزي ميماني، القائد الفدرالي للتحالف الديمقراطي في جنوب إفريقيا، كمتحدث في المؤتمر.

ونجح المؤتمر في جمع نخبة من المتحدثين الدوليين المتحلين بفهم عميق لطبيعة الأعمال في أفريقيا. ومن بينهم الدكتور جيمس موانغي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي، وجوناثان إيفانز، المستشار العام لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وميغيل أزيفيدو، رئيس الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة سيتي غروب، ونامدي إزيرا، كبير المستشارين في وزارة التجارة الأميركية.