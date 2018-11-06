«جافزا» تستعرض خدماتها لجذب الاستثمار في «أجري سكيب»

المصدر: دبي - البيان

استعرضت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) مجموعتها المتكاملة من الخدمات في معرض «أجري سكيب 2018»، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في أبوظبي. وتعد «جافزا» الوجهة المفضلة للتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، بما في ذلك الشركات العالمية الرائدة في الصناعة، مثل مارس، ونستله، ومونديليز، وغيرها.

قطاعات

ويشكل قطاع المنتجات الغذائية والحيوانية والزراعية واحداً من أفضل 5 قطاعات في جافزا، وقد سجل إجمالي تجارة 3.5 ملايين طن متري في عام 2017، ليستقطب أكثر من 4900 من عملاء الميناء. فيما تعد الفواكه والخضروات، والأعلاف الحيوانية، والحبوب والمنتجات الثانوية، والمشروبات من أكثر السلع المتداولة.

وتعد جافزا قاعدة لعمليات أكثر من 500 شركة متخصصة في هذا القطاع من 64 دولة، بإجمالي 6550 موظفاً. وتبلغ نسبة الشركات من الشرق الأوسط 39 % من القطاع، و22 % من بقية آسيا، و19 % من أوروبا، في حين أن 8 % من أميركا الشمالية.

منظومة

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: المساعدة في بناء منظومة الأمن الغذائي للإمارات هدف رئيس لموانئ دبي العالمية، ونحن نركز على تحسين سلسلة التوريد لتعزيز حركة النقل والتخزين الآمن طويل الأجل للمواد الغذائية والمنتجات ذات الصلة.

من المتوقع أن يصل استهلاك الأغذية في الإمارات إلى 59.2 مليون طن بحلول عام 2025. ومن خلال البناء على خدماتنا وحلولنا العالمية القائمة، فإننا نوجد فرص نمو أفضل لعملائنا في قطاع الأعمال الزراعية، ونقدم حوافز للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من سوق الإمارات.