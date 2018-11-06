الترويج لدلهي خلال قمة الشراكة الإماراتية ـــ الهندية

المصدر: دبي - البيان

سجلت مدينة دلهي حضوراً قوياً في قمة الشراكة الإماراتية الهندية 2018 مؤخراً في منتجع أتلانتس النخلة في دبي. وفي حين عرضت عدة ولايات هندية مشاريعها على المستثمرين الإماراتيين، ظهرت ولاية دلهي كوجهة رئيسية مع عرضها للعديد من فرص الاستثمار الاستراتيجية.

وقال وزير الصحة والصناعة والأشغال العامة والنقل والتنمية الحضرية في دلهي والذي كان حاضراً في القمة: «دلهي ليست فقط عاصمة أكبر ديمقراطية في العالم، بل هي أيضاً مثال للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في الهند.

وبالتعاون مع مواطنينا، نهدف نحن حكومة دلهي إلى تحويل المدينة إلى مركز عالمي للتمويل والتجارة والتعليم والرعاية الصحية والسياحة. وقد تم توجيه جهودنا لتطوير مجالات جديدة للاستثمار، ويتم إعادة تصميم العمليات الحالية لتوفير أنظمة شفافة وفعالة ليس فقط للأشخاص، ولكن أيضاً للشركات والصناعات لتأسيسها وازدهارها.

وقد حددنا الخطوط العريضة للخطط الاستراتيجية في ثلاثة مشاريع صناعية ميدانية خضراء تقع في راني كيرا وبابولرا وكانجوالا في المقاطعات الخارجية للعاصمة، وذلك لاحتضان الوحدات الصناعية المرتكزة على التكنولوجيا المتقدمة غير الملوثة والعمليات المساعدة التي ستوفر نطاقاً هائلاً للاستثمار وريادة الأعمال».

مركز مهم

وتعد دلهي أحد المراكز الهندية المهمة، وهي محور معظم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتزخر المدينة بالمؤسسات التعليمية العالمية والمراكز الصحية وسلاسل البيع بالتجزئة وأكثر من ذلك بكثير، وتفتخر بواحدة من أكبر شبكات المترو «مترو دلهي» وشبكة الطرق السريعة الوطنية والمطارات وخطوط السكك الحديدية.