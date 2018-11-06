«فاين تولز» تفتتح معرضاً في ورسان الثالثة بدبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «فاين تولز»، المزوّد الرائد للمعدات والتجهيزات والآلات لقطاع الإنشاءات في الإمارات، معرضها الرئيس في سوق الخردة ومواد البناء في منطقة ورسان الثالثة بدبي.

ويشكل سوق الخردة ومواد البناء، الذي طورته مؤخراً بلدية دبي، وجهة مخصصة لتجارة المواد والمعدات الخاصة بقطاع الإنشاءات.وتعد «فاين تولز» شركة رائدة في مجال توفير الأدوات الكهربائية الصناعية والآلات ومعدات البناء وأجهزة السلامة وملحقاتها، وهي الشركة الأم للعلامة التجارية «يوكين» لتجارة الأدوات والمعدات.

ودشّن فيصل جمعة البديوي، رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي، المعرض الجديد البالغة مساحته 6000 قدم مربعة، بحضور «في كيه شمس الدين» العضو المنتدب لشركة «فاين تولز»، والمديرين في الشركة «في كيه عبد السلام» و«في كيه عبد الغفور». وقامت بلدية دبي بتنفيذ مشروع سوق الخردة ومواد البناء في منطقة ورسان الثالثة على أرض مساحتها 11 هكتاراً بكلفة 96 مليون درهم.