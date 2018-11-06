166 مليار درهم ناتج تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ الناتج الإجمالي لقطاع التجارة «الجملة والتجزئة» 166.3 مليار درهم بالأسعار الثابتة، خلال العام 2017 بنمو 0.3% مقارنة مع 165.7 مليار درهم خلال 2016. ويشكل ناتج قطاع التجارة 11.7% من إجمالي النتاج المحلي الإجمالي للدولة والبالغ 1.42 تريليون درهم بالأسعار الثابتة في نهاية العام 2017.

وحصل القطاع (الجملة والتجزئة) على تمويلات بقيمة 6.3 مليارات درهم منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر أغسطس بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة مع نهاية العام 2017.

وارتفع ناتج القطاع من 151 مليار درهم في عام 2014 إلى 166.3 مليار درهم العام الماضي. وتشكل التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع 18.5% من إجمالي التسهيلات المقدمة لجميع القطاعات الاقتصادية.

واستحوذت القروض المقدمة للقطاع التجاري على 10.7% من إجمالي رصيد الائتمان.