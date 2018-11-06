«إشراق العقارية» تسجل أفضل نتائج منذ 2014 بأرباح 28.2 مليوناً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «إشراق العقارية»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق أرباح صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرها 28.2 مليون درهم، مقارنة مع 730 ألف درهم للفترة المقابلة من العام الماضي. ومع هذه النتائج، تواصل الشركة تحقيق الربحية للربع السادس على التوالي، مقتربة من تسجيل أفضل نتائج سنوية لها منذ السنة المالية 2014.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق العقارية»: «يشكل عام 2018 حتى الآن نقطة تحول حقيقية في مسيرة الشركة، حيث نجحنا في الوفاء بجميع الالتزامات التي أعلنا عنها في بداية العام، في ما يخص كفاءة توزيع رأس المال، والربحية، وتطوير مشاريعنا الرئيسية.

كما أن أعمال البناء بمشروع مارينا رايز يسير بوتيرة أسرع مما هو مقرر. وسيتم تسليمه في الربع الثاني من عام 2020. سجل قطاع الضيافة لدينا أفضل النتائج وأعلى معدلات الإشغال. وإذا استمر الأداء بهذه الوتيرة، ستقترب الشركة من تحقيق أفضل أداء سنوي لها منذ 2014».

وخلال الربع الحالي، نجحت «إشراق» في الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإعادة شراء 10% من أسهمها من خلال برنامج إعادة شراء («البرنامج») الذي أقرته الجمعية العمومية للشركة في 30 سبتمبر 2018، والمقرر تنفيذه بالكامل خلال فترة 12 شهراً.