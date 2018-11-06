«روتانا» تعرض محفظتها الفندقية في معرض سوق السفر بلندن

المصدر: أبوظبي - البيان

عرضت «روتانا» مجموعتها الواسعة من الفنادق العصرية في معرض سوق السفر العالمي في لندن 2018، حيث شكّل المعرض منصة عالمية تواصلت «روتانا» من خلالها مع العملاء والشركاء والعاملين في قطاع السفر والسياحة.

وخلال مشاركتها للسنة الثانية عشرة على التوالي في المعرض العالمي المتخصص بقطاع السفر، الذي انطلق أمس، ويمتد حتى غد (الأربعاء)، سلّطت «روتانا» الضوء على فنادقها الثمانية التي افتتحت حديثاً في السعودية والإمارات هذا العام، إضافة إلى مشروعاتها المقبلة التي تضم ستة فنادق من المزمع افتتاحها قبل نهاية 2019 في كل من البوسنة والهرسك والعراق والسعودية وتنزانيا والإمارات.

كما كشفت «روتانا» عن الأرقام التي تعكس النمو الثابت لضيوفها في الإمارات القادمين من بريطانيا. ففي فنادق روتانا المنتشرة بأبوظبي شهد عدد الحجوزات للضيوف القادمين من بريطانيا ارتفاعاً بنسبة 13% بين عامي 2017 و2018، وارتفعت خلال الفترة ذاتها حصة روتانا من عدد الغرف المحجوزة للضيوف من المملكة المتحدة في فنادقها ومنتجعاتها من 21.4% إلى 29.4%.

وعلى نحو مشابه في دبي، شهد عدد الغرف المحجوزة للضيوف القادمين من بريطانيا ارتفاعاً بلغت نسبته 4.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عمر قدوري الرئيس التنفيذي لروتانا: «يشكّل معرض سوق السفر العالمي في لندن 2018 بالنسبة لروتانا منصة عالمية رائدة، حيث تعمل الشركة من خلالها على تسليط الضوء على مستجداتها وخططها التوسعية ومحفظتها الفندقية المتنامية. وبعد عام من النمو والتوسع، فإننا نستعد لعام واعد خلال 2019 سيتزامن مع افتتاح 6 فنادق جديدة.