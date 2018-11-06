بعثة إقليم كانساي الياباني تنظم معارض متنقلة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

يزور وفد سياحي من منطقة كانساي اليابانية الإمارات، اليوم، وحتى 10نوفمبر؛ بهدف إقامة معارض متنقلة لتشجيع السفر من المنطقة إلى إقليم كانساي، وتضم البعثة اليابانية 3 مجالس سياحية تشمل مكتب سياحة كانساي، مكتب أوساكا للسياحة وحكومة مقاطعة واكاياما، ويرافقهم مديرو فنادق ومنظمو رحلات.

وسيعقد ممثلو كانساي اجتماعات مع مسؤولي الطيران والسياحة في الإمارات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مع وكلاء السفر في دبي وأبوظبي.

وسيعمل الوفد على الترويج للإقليم بين مسافري الخليج والشرق الأوسط مع رفع الوعي تجاه معالمه التاريخية والإرث الحضاري العريق، ووجهات التسوق المثيرة ومناطق الجذب العامرة بالخدمات والمرافق والسياحة العالية القيّمة، والتي تشرع أبوابها للسياح من المواطنين والمقيمين.

وتقع منطقة كانساي في غرب اليابان، وكانت مركزاً للثقافة والحكومة والتاريخ لأكثر من 1000 سنة.