«سيفن تايدز» تقدم عروضاً للمستثمرين بمعرض العين للعقارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سيفن تايدز» إطلاق عرض حصري بقيمة 20 ألف درهم فقط لحجز إحدى الشقق الفاخرة في مشاريع سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا وسيفن ريزيدنسيز النخلة، وذلك خلال معرض سوق العقارات «ريميكس» في العين.

وستقدم «سيفن تايدز» عرضاً حصرياً لاثنين من مشاريعها في دبي في معرض سوق العقارات الذي يقام في مركز العين للمؤتمرات في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر.

وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: إنها فرصة مميزة لـ"سيفن تايدز" لمقابلة المستثمرين وجهاً لوجه لعرض مشاريع الشركة الجذابة والتي توفر عائدات مالية مغرية، كما أنها فرصة ممتازة لأولئك الذين يتطلعون لامتلاك منزل ثان أو شقة سكنية فاخرة لقضاء عطلاتهم، إضافة إلى المستثمرين الذين يسعون إلى تعزيز محفظة استثماراتهم.