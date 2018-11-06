المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «حياة للفنادق» عن افتتاح فندق «أنداز كابيتال جيت أبوظبي»، الذي يعد أول فندق يحمل علامة «أنداز» في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن برج «كابيتال جيت» المائل الشهير في أبوظبي، وسيقدم فندق «أنداز كابيتال جيت أبوظبي» للنزلاء والضيوف خدمة فندقية مستلهمة من الثقافة المحلية، وتمنحهم شعوراً بالراحة والانتماء منذ لحظة وصولهم.

وقال ستيوارت ديسن، المدير العام لفندق «أنداز كابيتال جيت أبوظبي» ونائب رئيس مجموعة «حياة للفنادق» في أبوظبي ومصر والأردن: «يجسّد افتتاح أنداز كابيتال جيت أبوظبي محطة مهمة في مسيرة مجموعة «حياة للفنادق»، كما يعزز مكانتها لدى زوار المدينة والمقيمين فيها نظراً للتوافق والتقارب الكبير بين نهج «أنداز» وثقافة مدينة أبوظبي».