«أرامكس» تفوز بجوائز في الابتكار الرقمي

المصدر: دبي - البيان

فازت «أرامكس»، المزود العالمي للحلول اللوجستية الشاملة، بفئة «الابتكار السحابي» من جوائز «إس إيه بي» للجودة، بعد نجاحها في استخدام منصة «سكسيس فاكترز» من «إس إيه بي» الخاصة بإدارة الموارد البشرية، ما أتاح لها رفع أداء نظام الموارد البشرية لديها، الذي يضمّ 14000 موظف موزعين في 50 بلداً حول العالم.

وقال فرانك فورندرون، رئيس إدارة الجودة في «إس إيه بي» بجنوب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الابتكار الرقمي يمثل «أولوية قصوى لقادة الأعمال في الإمارات»، مشيراً إلى حرص «أرامكس» و«ميديكلينك» و«إيه جي ميلكو» و«ذا بودي شوب» و«تروبيل»، على تبادل أفضل الممارسات مع مجتمع تقنية المعلومات، من أجل الإسهام في دفع الجيل التالي من «اقتصادات القيمة».