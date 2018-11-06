56.5 مليون درهم أرباح «شعاع كابيتال» بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة شعاع كابيتال أمس نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018، والتي أظهرت تسجيلها أكبر حجم من الأرباح الربعية منذ العام 2008، وبلغ صافي أرباح «شعاع» للربع الثالث من العام 2018 ما مجموعه 30.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

وبذلك وصل صافي أرباح المجموعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، إلى 56.5 مليون درهم (التسعة أشهر الأولى 2017: صافي الأرباح بلغ 59.8 مليون درهم).

وسجلت وحدة إدارة الأصول لدى «شعاع» خلال الربع الثالث 2018 زيادة في أرباحها بنسبة 35% لتصل إلى 8.5 ملايين (أرباح الربع الثالث 2017: 6.3 ملايين)، وذلك نتيجة نمو عملياتها التشغيلية في أسواق كل من الإمارات والسعودية.

من ناحية أخرى، سجلت إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث 2018 نمواً بنسبة 43%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، لتصل إلى 41.1 مليون درهم (الربع الثالث 2017: 29.6 مليون درهم).

وقال فوّاد خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: شهد الربع الثالث من العام الحالي نجاح المجموعة في المحافظة على مسارها التصاعدي والسير قدماً في تطبيق خريطة الطريق المعلنة والموضوعة قيد التنفيذ. ونتوقع أن يحمل الربع الأخير من هذا العام المزيد من الإنجازات والتطورات الإيجابية للمجموعة.