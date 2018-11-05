26 % نموا بحركة المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل مطار دبي ورلد سنترال نموا نسبته 26.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعا بزيادة الطاقة الاستيعابية للناقلات المستخدمة للمطار نتيجة تسييرها طائرات عريضة البدن.

واستقبل المطار 119 ألف مسافر خلال الربع الثالث. وبلغ اجمالي عدد الذين استخدموا المطار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 637 الفا و176 مسافرا بانخفاض نسبته 1.9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2017.

أبرز الوجهات

جاءت أوروبا الغربية على رأس قائمة أبرز الأسواق والوجهات التي تتعامل مع المطار بإجمالي قدره 40 الفا و349 مسافرا تليها أوروبا الشرقية بإجمالي قدره 38 الفا و740 مسافرا. اما من حيث أبرز المدن تعاملا مع المطار، فقد حلت مدينة بيروت على رأس القائمة باجمالي 20 الفا و566 مسافرا تلتها عمًان 16 الفا و166 مسافرا ثم مدينة كاتوفيتسي باجمالي 10 الاف و277 مسافرا.

حركة الطائرات

بلغت حركة الطائرات عبر المطار خلال الربع الثالث 5742 حركة بانخفاض نسبته 11.7٪ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. اما على صعيد اجمالي حركة الطائرات خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري فقد بلغ 21 الفا و 811 حركة بانخفاض نسبته 12.3% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2017.

حجم الشحن

سجل حجم الشحن عبر المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري ما مجموعه 254،421 طنًا من الشحن الجوي بانخفاض نسبته (-2.5٪) . اما على صعيد اجمالي حجم الشحن خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري فقد ارتفع الى 729،611 طنا بنمو نسبته 3.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2017.

ويحتل مطار دبي ورلد سنترال المركز رقم 22 الأكثر ازدحامًا في العالم من حيث حجم الشحن الدولي وفقًا لمجلس المطارات العالمي.

توقعات الربع الرابع

تتوقع مطارات دبي ان تسجل حركة المسافرين عبر المطار خلال الربع الرابع من العام الجاري، نموا ملحوظا بفضل الاندفاع الموسمي للسياح الراغبين بزيارة دبي خلال هذه الفترة من السنة بالإضافة الى قيام ناقلات جديدة بالإعلان عن بدء تسيير رحلات عبر المطار مثل شركة بيجاس فلاي وايروفلوت وغيرها.

وتقوم 10 ناقلات لغاية الان بتسيير رحلات عبر المطار بمعدل 21 رحلة أسبوعيا تخدم 6 وجهات دولية. بالإضافة الى 20شركة طيران متخصصة بالشحن تخدم اكثر من 45 وجهة.