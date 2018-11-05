«سي إن إن»: أبوظبي مدينة العجائب المعمارية

المصدر: دبي -البيان

أذاعت شبكة «سي إن إن» الإخبارية برنامجاً مصوّراً عن العجائب المعمارية في أبوظبي. وقالت الشبكة الإخبارية الأميركية إن أبوظبي مدينة برزت وسط الصحراء العربية، لتصبح أغنى المدن في العالم، وأكبر إمارة في دولة الإمارات.

وقالت «سي إن إن» إن أبوظبي تزخر بعجائب معمارية تشمل جامع الشيخ زائد الكبير الذي استلهم القيم الإسلامية والتاريخية والفنية، ليفتح أبوابه أمام الزائرين من جميع الديانات.

ووصفت برج كابيتال جيت بأنه لا يقل عن برج بيزا المائل في إيطاليا، ودخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وذكرت «سي إن إن» أن فندق قصر الإمارات، صاحب أكبر قبة في العالم، تكلف إنشاؤه 3 مليارات دولار، ليكون أحد أغلى الفنادق وأجملها في العالم. ثم تحدث البرنامج عن متحف لوفر أبوظبي،. ولم ينسَ البرنامج جزيرة ياس بما عليها من منشآت ترفيهية.