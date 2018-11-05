مناطق دبي الحرة تساعد الشركات على الربح والنمو

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قال موقع «أرابيان أندستري دوت كوم» إن المناطق الحرة الاقتصادية في دبي تساعد الشركات على تحقيق الأرباح والنمو. وذكر الموقع مثالاً على ذلك بأن شركة أبانوس للتشطيبات الداخلية التي تتخذ من مجمع دبي للاستثمار مقراً لها، حققت ارتفاعاً بنسبة 50% في العائدات خلال العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال كمال فرح، الرئيس التنفيذي للشركة: «إننا نشعر بالسعادة والفخر لأننا فزنا بجائزتين: أفضل شركة تشطيبات داخلية للعام، وأفضل رجل أعمال العام».

تبلغ مساحة المبنى الرئيس الشركة في مجمع دبي للاستثمار 21 ألف متر مربع، ومصنع على مساحة 15 ألف متر مربع، ومخازن على مساحة 9 آلاف متر مربع، وتستثمر في الآلات الحديثة.