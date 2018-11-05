«منتدى دافوس» يشيد بمحاكم «البلوك تشين» في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن حكومة دبي تتبنى استراتيجية طموحة فيما يتعلق بنشر تقنية «البلوك تشين»، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى إنجاز كافة المعاملات الحكومية القابلة للتطبيق باستخدام «البلوك تشين» بحلول عام 2020.

ونشر المنتدى تقريراً عما يمكن تعلّمه من تجارب محاكم المستقبل في قارة آسيا بصفة عامة. وأفرد التقرير مساحة للحديث عن تجربة دبي بصفة خاصة في هذا المجال، موضحاً أن محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة «دبي الذكية» بدأتا العمل المشترك خلال العام الجاري من أجل إنشاء أول محكمة في العالم تعتمد على تقنية «البلوك تشين».

وأضاف التقرير، إن هذه الخطوة تعد تتويجاً لجهود استغرقت سنوات من العمل المتواصل الذي قامت به محاكم مركز دبي المالي العالمي بُغيَة تزويد عملائها بخدمات تحكيمية متميزة ومبتكرة. موضحاً أن محاكم المركز أبرمت أكثر من 30 مذكرة تفاهم مع محاكم مختلفة في العالم .