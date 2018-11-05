رأس الخيمة تطلق الموسم الجديد لتجربة «فيا فيراتا» 15 نوفمبر

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، إعادة افتتاح وجهة المغامرات الفريدة في الإمارة «جبل جيس فيا فيراتا» (المسار الحديدي) اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، لترحب بالراغبين بخوض تجارب شيقة تشمل تسلق الجبال والمسير الجبلي على ارتفاع 120 متراً فوق سطح الأرض.

وتعد مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا»، التي تديرها شركة تورو فيردي، الأولى من نوعها في المنطقة حيث تضم ثلاث نقاط بداية ونهاية منفصلة لرحلات المشي لمسافات طويلة تحت إشراف المرشدين، إضافة إلى ثلاثة مسارات انزلاقية بطول 50 متراً و60 متراً و300 متر، لتوفر بذلك خيارات تلائم الزوار من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

وسيحظى المشاركون في مسار «ليدج ووك» بفرصة التمتع بالمناظر الطبيعية الخلّابة واختبار تجربة جبلية ساحرة على قمة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبلغ مدة الرحلة الواحدة 3 ساعات تقريباً وهي مناسبة لكافة القدرات البدنية.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يسعدنا الإعلان عن إعادة افتتاح مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا» لاستقبال عشاق المغامرات بالتزامن مع قدوم الطقس اللطيف وبداية موسم الشتاء. ونظراً للنجاح الهائل الذي حققته هذه التجربة الفريدة، نتوقع زيادة في أعداد الزوار المحليين والدوليين الباحثين عن مغامرات عالمية المستوى».

وقال خورخية خورخية، الرئيس التنفيذي لـ «تورو فيردي رأس الخيمة»: «يسعدنا أن نكون الشركة المشغّلة لوجهة المغامرة الفريدة من نوعها، والتي لاقت بالفعل اهتماماً كبيراً من عشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم. سيقوم فريق من الخبراء المختصين بتشغيل مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا»؛ آخذين بعين الاعتبار أهم إجراءات الأمن والسلامة والإنقاذ في حالات الطوارئ.

ومنذ انطلاقها، حلّت مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا» في صدارة قائمة موقع «تريب أدفايزر» للوجهات السياحية في الإمارات، حيث استقبلت الآلاف من المغامرين خلال ستة أشهر من افتتاحها، وتستقبل التجربة جميع عشاق المغامرات الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة (وتتراوح أوزانهم بين 50 و100 كيلوغرام).