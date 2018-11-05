«حديد الإمارات» تمنح «فالي» البرازيلية عقداً لتوريد مواد خام

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت شركة حديد الإمارات، أكبر ‬مصنّع ‬متكامل ‬للحديد ‬في ‬الإمارات، المملوكة ‬بالكامل ‬من قِبل الشركة ‬القابضة ‬العامة «‬صناعات»، مؤخراً، عقداً لتوريد مكورات خام الحديد مع شركة «فالي» البرازيلية التي تعد أكبر منتج لمكورات خام الحديد على مستوى العالم.

وبموجب العقد الذي وقّعه سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وبيتر بوببينجا، المدير التنفيذي لشركة فالي، بحضور كبار المسؤولين من الشركتين، ستقوم الشركة البرازيلية بتزويد حديد الإمارات بجزء من احتياجاتها من مكورات الحديد بدءاً من العام الجاري، ولغاية 2021. وسيسهم عقد التوريد في جعل «فالي» أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين الرئيسين لحديد الإمارات.

وتقدر الاحتياجات السنوية لحديد الإمارات من خام الحديد الذي يشكل المادة الخام لمنتجات الشركة بحوالي 6 ملايين طن، تقوم الشركة باستيراده من خلال شركات عالمية من ضمنها الشركة البرازيلية التي تعود بدايات التعاون فيما بينهما لعام 2007.

وقال الرميثي: «تأتي الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تأمين وارداتنا من خام الحديد بأسعار تنافسية وبفوائد اقتصادية طويلة الأجل، وستسهم هذه الشراكة الجديدة في لعب دور حيوي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية في إمارة أبوظبي، فضلاً عن تحقيق رؤيتنا في أن نكون الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع وتوريد منتجات الحديد عالية الجودة وتوفير الخدمات والحلول الفنية للعملاء وزيادة العوائد لمساهمينا».