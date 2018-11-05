«اتصالات» تتعاون مع «الإنشاءات البترولية» في توظيف الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وام

وقعت «اتصالات» اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية للتنسيق في مجالات تركيب وصيانة الأنظمة الإلكترونية والشبكات وتبادل المعرفة والعمل المشترك لتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمات العملاء.

وأكد المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، أهمية الاتفاقية في تعزيز كفاءة عملياتهم الرقمية عبر تطبيق أحدث وأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، مستعرضاً التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة.

ما أدى لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية للعمليات الإنتاجية في قطاع النفط والغاز فأحدثت تغييراً جذرياً في القطاع عبر عمليات الاستشعار عن بعد والإرسال المباشر للبيانات والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي والتقديرات الذكية المبنية على تحليل البيانات وغيرها من تقنيات متطورة أدت للارتقاء بكل عمليات شركات القطاع.

بدوره، أشار سلطان الظاهري، مدير عام «اتصالات» في منطقة أبوظبي، إلى الأهمية الاستراتيجية التي تُمثلها عملية التحول الرقمي لشركات قطاع النفط والغاز، وما يعنيه ذلك من توسع كبير في رفع سقف الحدود الإنتاجية وكفاءة العمليات التشغيلية، ولذلك نعمل جنباً إلى جنب مع كل عملائنا وشركائنا بغرض الارتقاء بأعمالهم وتبني الحلول والخدمات الرقمية.

من ناحية أخرى، أعلنت «اتصالات» تعيين شركة «24 غروب»، المتخصصة بالإعلام الرقمي الخارجي، شريكاً حصرياً لمبيعات الإعلانات الرقمية عبر 100 من محطات الخدمة التابعة لشركة «أدنوك للتوزيع» في الدولة.

وتأتي الشراكة نتيجة للاتفاقية التي وقّعتها «اتصالات» مع «أدنوك للتوزيع» مؤخراً لمدة 5 سنوات، لإنشاء حلول سحابية لشبكة لافتات إعلانية رقمية عبر 100 من محطات الخدمة التابعة لشركة «أدنوك للتوزيع»، لتكون بذلك أكبر شبكة إعلانات خارجية في الإمارات مع تغطية واسعة النطاق على صعيد الدولة.

وتم اختيار «24 غروب» للترويج وبيع الإعلانات عبر شبكة شاشات LED الرقمية في محطات الخدمة التابعة لشركة «أدنوك للتوزيع».

وقال فرانسيسكو سالسيدو، نائب رئيس أول «اتصالات ديجيتال»: «نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع 24 جروب للاستفادة من المساحة في محطات الخدمة التابعة لشركة «أدنوك للتوزيع»، وحفز مصادر جديدة للإيرادات تعود بالمنفعة على جميع المسهمين».