عمان تكشف تصميم جناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: مسقط - العمانية

كشـف هيثم بن طـارق آل سعيد وزير التراث والثقافةـ رئيس اللجنة الوزارية الرئيسة المشرفة على التحضير والإعداد لمشاركة السلطنة في معرض إكسبو 2020، الذي ستستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر2020م وحتى 10 أبريل 2021م عن عنوان وتصميم جناح السلطنة (عُمان- فرص عبر الزمن)، الذي تم اختياره واعتماده من قبل اللجنة الوزارية الرئيسة في اجتماعها الأخير.

وأوضح أن هذا الاختيار جاء تماشياً مع النهج الذي تعمل به اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو دبي 2020 وهـو نهج الحداثة في تصميم وبناء المخطط الرئيسي لمكونات وعناصر مشروع إكسبو بشكل عام والتي ستكون بعيدة عن العمارة التقليدية مع الحفاظ في ذلك على سـمات وروح الهندسـة المعمارية العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن تصميم الجناح العماني اتبع ذات النهج ليكون متسقاً ومتكاملاً من خلال المخطط الرئيسي لمعرض إكسبو دبي 2020 وعناصره ومكوناته من خلال توظيف الملامح المعمارية العمانية بأسلوب معاصر.

وقال بن طـارق، إن جناح السلطنة استوحى تصميمه المعماري من شجرة اللبان وارتباطها التاريخي بالإنسان والإرث العماني مبيناً أن المبنى يمثل ويجسد شجرة اللبان وهو يقف على جذع مركزي تبدأ فيه تجربة الزائر، ومن هذا الجذع المركزي تتفرع فضاءات على مستويات مختلفة تحوي بداخلها مساحات العرض، أما الواجهات الخارجية للجناح فإنها تحاكي في تصميمها أغصان شجرة اللبان في تموجاتها.

وتتكامل فكرة التصميم الخارجي للجناح بأسلوب افتراضي معاصر مع المحتوى الداخلي الذي يتمحور حول اللبان حيث الموضوع الرئيسي لقصة الجناح لما حظيت به شجرة اللبان عبر التاريخ من حضور هائل جعل منها جسراً للتواصل بين حضارات العالم القديم قبل أكثر من 5 آلاف سنة، حيث تحركت القوافل التجارية لأجل شجرة اللبان في مسارات مختلفة، بما يتوافق بشكل دقيق ومطلق مع العنوان الرئيسي لإكسبو 2020 دبي وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل» فضلاً عن موضوعاته الفرعية الثلاثة (الفرص- التنقل- الاستدامة).