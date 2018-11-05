«دو» تعيد تصميم تطبيقها الخاص بالهاتف المتحرك كلياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إعادة تصميم وابتكار تطبيقها الخاص بالهاتف المتحرك «du App». ويمكن لجميع عملاء الدفع المسبق والآجل وعملاء دو من المؤسسات إضافة إلى عملاء خدمات الاتصال المنزلي استخدام التطبيق والوصول مباشرة وبشكل فوري إلى مجموعة كبيرة من المميزات الجديدة كلياً، بما في ذلك خدمات الدفع الموثوقة على نظامي أندرويد وآي أو إس وخدمات إعادة شحن الرصيد والتقارير الخاصة بالاستهلاك والفواتير التفصيلية، فضلاً عن الدعم عبر الإنترنت وتجديد الهوية وغير ذلك الكثير.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بدمج حسابات دو المتعددة تحت هوية واحدة، إضافة إلى دفع فواتير العائلة والأصدقاء باستخدام حساب موحد والاستمتاع بميزات تجوال محسنة مع منح العميل القدرة على حجز مواعيد مسبقة في متاجر دو، من خلال البوابة الإلكترونية.