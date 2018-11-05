ماجد المسمار يلتقي وفوداً من بريطانيا وبولندا وأوكرانيا

المصدر: دبي- البيان

التقى المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 وفد المملكة المتحدة المشارك في أعمال المؤتمر، والذي ضم كلاً من طارق أحمد، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث، واللورد هنري أشتون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، وذلك في مكتبه على هامش فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين، الذي تستضيفه الدولة في الفترة من 29 أكتوبر ولغاية 16 نوفمبر بمركز دبي التجاري.

وبحث رئيس المؤتمر مع الوفد أهم المستجدات والمواضيع المطروحة في المؤتمر، وسلط الضوء على بعض الجوانب الرئيسية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من قبيل البنية التحتية والمنافسة والتنظيم وأفضل الممارسات والابتكار، كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وبريطانيا في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما استقبل ماجد المسمار كارول أوكونسكي وكيل وزير الدولة للشؤون الرقمية بجمهورية بولندا، حيث تبادل الطرفان الحديث حول أهم القضايا والمقترحات التي سيناقشها المؤتمر، والسبل الكفيلة بالخروج بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في كل دول العالم.

واستقبل المهندس ماجد المسمار ليونيد يفشنكو رئيس مجلس إدارة خدمات الاتصالات الخاصة وأمن المعلومات في أوكرانيا، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا التي سيناقشها المؤتمر في دورته العشرين. وأكد رئيس المؤتمر حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين جمهورية أوكرانيا، ورحب بكل المقترحات واللقاءات المستقبلية التي تعزز هذا التعاون.