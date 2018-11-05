مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ينظم أكبر جناح في المعرض السعودي للأمن

المصدر: الرياض - البيان

يشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر 2018 الذي انطلقت فعالياته أمس في الرياض تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، وزير الداخلية بالسعودية، حيث يوفر مظلة موحدة لنحو 25 شركة وطنية متخصصة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية ضمن الجناح الوطني للدولة.

وقال سلطان السماحي، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة، إن الجناح الوطني يعد الأكبر بين أجنحة الدول المشاركة وعددها نحو 19 دولة، موضحاً أن هذه المشاركة هي الأكبر في عدد الشركات والمساحة التي تبلغ نحو 1.2 ألف متر مربع.

وأوضح أن المشاركة الضخمة تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع الإمارات والسعودية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين.

ويضم الجناح شركات الإمارات للصناعات العسكرية (إديك) ونمر وكراكال وبارج داينامكس وإديك للخدمات الجيومكانية وكاليدوس، وشركة المتقدمة بايروتكنيكس والعسبر لصناعة المركبات وأكاديمية ربدان ومجموعة أطلس وحاضر لأنظمة الأمن والاتصالات وشركة إنترناشيونال جولدن جروب وبريمير كومبوزيت تكنولوجيز والفتان لصناعة السفن ومجموعة الحمراء وشركة مراكب وشركة تسليح، إلى جانب شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) وشركة اعتماد القابضة ومجموعة رماح العالمية وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات».