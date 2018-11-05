300 % نمو «برونتون وولف» لصناعة الأسلاك الفولاذية في المنطقة الحرة لجبل علي

المصدر: دبي - البيان

تحتفل شركة «برونتون وولف واير روبز»، المتخصصة في مجال صناعة الأسلاك الفولاذية بمرور 15 عاماً من النجاح في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، سجلت خلالها نمواً بنسبة 300%، بتشجيع من موانئ دبي العالمية ودعم جافزا ودورهما في تحقيق هذه النجاحات.

واستضافت برونتون وولف احتفالاً حضره أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في جافزا، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأرجعت برونتون وولف النجاح الكبير منذ إطلاقها في عام 2003 إلى الدعم المستمر والخدمات اللوجستية المتكاملة والحلول العالمية المستوى التي تلقتها من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: تجمعنا مع الشركات العاملة في جافزا شراكة نموذجية، فنموها جزء من نمونا. ونشكر برونتون وولف على الثقة التي تضعها في قدرتنا على تقديم الخدمات المتميزة في كل الأوقات. ونجاحها شهادة على نجاح أسلوب عمل جافزا التي تضع العميل في محور الاهتمام وتوفر الحلول المبتكرة للأعمال.

قدرة فائقة

وأضاف: قصة نمو الشركة دليل أيضاً على قدرة دبي الفائقة في تنمية قدرات التصنيع المحلية والمحافظة عليها، فهذا القطاع هو الثالث بين أكبر القطاعات في اقتصاد دبي، ومن خلال المنصة متعددة الوظائف التي أنشأناها في ميناء جبل علي وجافزا، ومع وجود مجمعات متخصصة مثل مجمع الصناعات الوطنية، تبني موانئ دبي العالمية أسس تعزيز قاعدة التصنيع المحلية بما يتماشى مع استراتيجية دبي الصناعية 2030.

مميزات

وقال بي كيه جيان، مدير عام المجموعة، برونتون وولف واير روبز: تجمع برونتون وولف وموانئ دبي العالمية وجافزا علاقة قوية، مشيراً إلى أن مرافق التصنيع والتخزين الواسعة التي توفرها، إضافة إلى ميزة اللوجستيات الجيدة والموقع الجغرافي الاستراتيجي لجافزا ودعم الميناء الكبير والفعّال مثل جبل علي.

وأضاف: قامت موانئ دبي العالمية في الإمارات بمناولة أكثر من 20 ألف طن متري من المواد سنوياً لشركتنا. وميناء جبل علي هو واحد من أكبر عملائنا.