جمارك دبي تنظم ورشة عن تقنية «البلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمارك دبي ممثلة في إدارة ابتكار الخدمات ورشة عمل لموظفي الدائرة عن تقنية البلوك تشين في العمل الجمركي، حاضر فيها خبير البلوك تشين الأميركي كريس بينيت والذي يعتبر من الشخصيات المؤثرة في مجال البلوك تشين، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «اينيا» المتخصصة في تدريب وتثقيف ومساعدة المؤسسات بما يخص التكنولوجيا الجديدة والناشئة حول البلوك تشين والحصول على شهادات معتمدة في هذه المجالات. شارك في الورشة التي استمرت 4 أيام نحو 68 موظفا وموظفة من مختلف الإدارات في جمارك دبي.

وتأتي هذه الورشة التي تواكب استراتيجية دبي للبلوك تشين واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ضمن سلسلة الورش والبرامج التي تنتهجها إدارة ابتكار الخدمات دعماً لاستراتيجية «دبي الذكية 2021» لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، وذلك من خلال تعزيز استخدامات التقنيات الحديثة والخروج بابتكارات تهدف إلى تبني نماذج عمل جديدة وتقديم مبادرات وخدمات غير مسبوقة، لتكون بذلك جمارك دبي في مصاف الدوائر الجمركية الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

افتتح الورشة حسام محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي مستعرضاً الأهداف المرجوة منها، كما قام خبير البلوك تشين كريس بينيت بتعريف الحضور بالمفاهيم الرئيسة لتطبيقات واستخدامات «البلوك تشين»، مثل اللامركزية والشفافية، بالإضافة إلى استعراض العناصر الأساسية المطلوب تحديدها لتوظيف هذه التقنية الحديثة في مجالات العمل الجمركي وسلسة التوريد التجارية من خلال أمثلة وسيناريوهات واقعية ومجربة من قبل شركات وجهات عالمية.