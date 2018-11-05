18.4 مليون مشترك في خدمة الهاتف المتحرك

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك نحو 18.4 مليون مشترك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً للأرقام الصادرة عن المشغلين في القطاع وهما مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الاتصالات المتكاملة «دو».

وتعد خدمة الهاتف المتحرك مصدر الدخل الأكبر للمشغلين في قطاع الاتصالات مقارنة مع بقية الخدمات الأخرى، علماً بأن بعض الإحصاءات تشير إلى أن إيرادات هذه الخدمة تشكل نحو 85% من إجمالي إيرادات القطاع.

فيما تأتي البقية من خدمات البيانات والإنترنت والهاتف الثابت. وتظهر الإحصاءات أن المشتركين في الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق يشكلون أكثر من 88% من إجمالي عدد المشتركين في الخدمة بشكل عام، في حين سجلت البقية لصالح المشتركين في نظام الفاتورة.

وتفصيلاً فقد توزعت الاشتراكات بواقع 10.7 ملايين مشترك لدى مجموعة الإمارات للاتصالات، أي ما نسبته 58% من إجمالي عدد الاشتراكات في القطاع، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرتها المجموعة ضمن تقرير الأداء المالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2018.

وعلى صعيد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك لدى شركة الاتصالات المتكاملة فقد وصل 7.7 ملايين مشترك، وذلك أيضاً طبقاً لما أعلنت عنه في تقريرها المالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.