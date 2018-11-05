غرفة الشارقة تبحث التعاون مع «شراع»

المصدر: الشارقة- البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مجال دعم وتطوير المبادرات المحفزة لرواد الأعمال وتمكين الشباب الذين يتطلعون لإنشاء وإطلاق مشاريعهم الاقتصادية الخاصة.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد بين عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونجلاء أحمد المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، توقيع مذكرة تفاهم مشترك لدعم حاضنات الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة.

واستعرض الاجتماع الذي عُقد في مقر غرفة الشارقة مؤخراً، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، ومحمد ديماس عضو مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين من الجهتين، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما سبل التعاون بين الجانبين لدعم «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018»، الذي تنطلق فعاليات دورته الثانية في 20 نوفمبر الجاري في نادي الشارقة للجولف والرماية.

وأكد عبدالله العويس رئيس غرفة الشارقة، حرص الغرفة الدؤوب على تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وتضافر الجهود بما ينسجم مع رؤية الإمارة وسعيها الحثيث لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال لتأسيس وتطوير الشركات الناشئة المبتكرة التي من شأنها المساهمة في نمو اقتصاد الإمارة والدولة.