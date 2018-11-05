انحسار التضخم السنوي مع تلاشي آثار الضريبة المضافة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استمرت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة في انحسارها على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي بعدما ارتفعت بنحو كبير في يناير إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من مطلع 2018.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 3.09% في سبتمبر الماضي منخفضاً من معدله في أغسطس الماضي البالغ 3.86%، ومقابل نحو 3.29% و3.48% 3.53% و3.36% و4.45% و4.76% في يونيو ومايو وأبريل ومارس وفبراير ويناير الماضية على التوالي.

مقارنة

ولفت التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.61% في سبتمبر الماضي وذلك مقارنة بشهر أغسطس السابق له، ويرجع الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وخدمات النقل والسلع والخدمات المتنوعة.

مجموعات

وبحسب التقرير، انخفضت أسعار 5 مجموعات رئيسة على أساس شهري في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2018، حيث تراجعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة 0.94%، كما تراجعت مجموعة خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنحو 2.46%، ونزلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة (تشكل 6.3%) بنسبة 0.94%، وهبطت مجموعة الترويج والثقافة (تشكل 3.2%) بنحو 1.29% وتراجعت مجموعة خدمات الصحة (تشكل 1.4%) بنسبة 0.05%.

في المقابل، ارتفعت 7 مجموعات وجاء على رأسها الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنسبة 0.32% والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) بنسبة 1.76% والتبغ (تشكل 0.3%) بنسبة 0.28%، والاتصالات (تشكل 5.4%) بنسبة 0.01%، والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنسبة 0.84%، والتعليم (تشكل 7.7%) بنسبة 0.42% والمطاعم والفنادق (تشكل 4%) بنسبة 0.2%.

ترويج وعلى أساس سنوي مقارنة بشهر سبتمبر 2017، ارتفعت أسعار 10 مجموعات تصدرها الملابس والأحذية بنسبة 21.78% والترويج والثقافة بنسبة 12.43% وخدمات النقل بنسبة 12.93% والأغذية والمشروبات بنسبة 3.16%، بينما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر بنحو 34.1% من إنفاق المستهلكين، بنسبة 4.39%، وتراجعت مجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.12%.

مجموعة التبغ الأكثر ارتفاعاً

كانت مجموعة التبغ، التي يبلغ وزنها النسبي 0.3%، الأكثر ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 86.78% بعد تطبيق الضريبة الانتقائية من مطلع أكتوبر الماضي.

وحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.44% في إمارة أبوظبي وبنسبة 0.85% في دبي وبنسبة 0.88% في الشارقة وبنسبة 0.31% في عجمان وبنسبة 0.12% في أم القيوين وبنسبة 0.03% في رأس الخيمة وبنسبة 0.64% في الفجيرة.