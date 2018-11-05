«سي جيه تيك» مقاولاً رئيساً لـ«بانثيون إليزيه»

المصدر: دبي- البيان

اختارت شركة بانثيون لتطوير العقارات، التابعة لمجموعة بانثيون، شركة سي جيه تيك للمقاولات مقاولاً رئيساً لإنشاء مشروع «بانثيون إليزيه» في دبي، ويتضمن المشروع 268 وحدة سكنية إضافة إلى الوحدات التجارية.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع «بانثيون إليزيه»، الذي تقدر قيمته بـ180 مليون درهم، في أكتوبر 2020، وذلك قبل بدء معرض إكسبو دبي. وقد تم اختيار موقع هذا المشروع في قرية جميرا سيركل على بُعد 10 دقائق بالسيارة من موقع معرض إكسبو دبي.

كانت الشركة أطلقت مشروع- بانثيون بوليفارد في الحي 13 من قرية جميرا سيركل، ويضم 162 وحدة.