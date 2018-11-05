حضور قوي للشارقة وعجمان بسوق السفر في لندن

المصدر: الشارقة - البيان

تعتزم «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» استعراض مقومات الإمارة السياحية خلال مشاركتها في معرض «لندن الدولي للسياحة والسفر 2018» الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 7 نوفمبر في «إكسل لندن».

وتهدف المشاركة بسوق السفر العالمي إلى تعزيز تدفق السياح والزوار الباحثين عن تجارب سياحية استثنائية للاستمتاع بعطلاتهم السنوية، إذ يركز المعرض هذا العام على الاتجاه العالمي الناشئ الذي يجمع بين «سياحة الأعمال والترفيه» على حد سواء.

وقال خالد المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «مشاركتنا في المعرض للمرة الـ16 على التوالي تعكس أهميّة المعرض بالنسبة إلينا في تحقيق أهدافنا وغاياتنا الاستراتيجية الرامية إلى استهداف كبرى الأسواق السياحية العالمية المشاركة في هذا الحدث الضخم.

ونعتمد خلال مشاركاتنا في مثل هذه المعارض على تعزيز تدفق الزوار من المملكة المتحدة وإيرلندا إلى الإمارة. ونتطلع هذا العام إلى استعراض مقومات القطاع السياحي في الشارقة والتجارب الاستثنائية التي نقدّمها، فضلاً عن تعزيز شبكة علاقاتنا الدولية تماشياً مع أهداف (رؤية سياحة الشارقة 2021)».

شروق

وتستعرض هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أحدث التطورات والخيارات في عشرةٍ من أبرز مشاريعها في قطاع السياحة والضيافة، خلال مشاركتها في المعرض. وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة من المعرض العالمي، ضمن جناح الشارقة، الذي تُنظّمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة».

وتعتزم «شروق» تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية لعددٍ من الوجهات، مثل: «حدائق المنتزه»، إحدى أحدث الوجهات العائلية الترفيهية والمائية في الإمارة، ومشروع «مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، إحدى أبرز وجهات السياحة البيئية في الإمارات.

كما تكشف عن آخر مستجدات مشاريع الضيافة الفاخرة ذات الطابع التراثي التي تؤدي دوراً بارزاً في تعزيز هذا النوع من السياحة، بما فيه من فرص ومقومات نمو، إذ تشمل هذه المشاريع «نُزل الرفراف» ضمن مشروع «كلباء للسياحة البيئية»، و«واحة البداير» في أبرز الصحاري السياحية في الدولة، و«نُزل الفاية» التابع لمشروع «مليحة للسياحة البيئية والأثرية».

وتشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان بفعاليات سوق السفر حيث تعرض المعالم السياحية والوجهات التي تستقطب عدداً متزايداً من السياح. ويترأس وفد الدائرة صالح الجزيري، المدير العام للدائرة حيث باتت عجمان تستقطب الكثير من الاهتمام كوجهة سياحية.

نمو

ارتفع عدد النزلاء في فنادق عجمان بين يناير وسبتمبر من هذا العام بنسبة بلغت 13%، كما زاد الإشغال وعدد ليالي الغرف أكثر من 6% وأكثر من 10% على التوالي. وارتفعت الإيرادات في كل غرفة متاحة بنسبة 8%، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6% 330 مليون درهم.