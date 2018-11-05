549 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 549 مليون درهم، حيث تم تسجيل 141 مبايعة بقيمة 267 مليون درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 126 مليون درهم و88 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 141 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين بمنطقة الحبية الرابعة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم. وسجلت الرهونات 282 مليون درهم منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 230 مليون درهم، و36 رهن فلل وشقق بقيمة 52 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الأولى بقيمة 107 ملايين درهم، ورهن بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 71 مليوناً.