«أستيكو» تطلق نظام الدفع المباشر لسداد الإيجارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «أستيكو»، خدمة الدفع الإلكتروني، التي تتيح للمستأجرين دفع التزامات الإيجار من خلال نظام الدفع المباشر. وستتيح هذه الخدمة الاستغناء عن الشيكات الإيجارية الآجلة، ما سيعزز كفاءة التعامل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت، وهو ما سينعكس بدوره إيجابياً على سوق العقارات.

وعقدت «أستيكو» شراكة مع «بنك الفجيرة الوطني»، و«نظام الدفع المباشر» (المنطقة الحرة) وهي شركة تقدم أنظمة دفع بديلة بتكلفة أقل في الإمارات، لتطبيق نظام الدفع المباشر الذي يمثل حلاً إلكترونياً سهل الاستخدام لجميع الجهات المشاركة في التعاملات العقارية.

ويسهل «بنك الفجيرة الوطني» هذه العملية، بصفته راعياً لها، ويضمن تسوية سلسلة لحسابات المشاركين فيها. وقد انتهت «أستيكو» من إدماج نظام الدفع المباشر في أنظمتها الإلكترونية لإدارة العقارات، وأصبح متاحاً اختيارياً الآن.