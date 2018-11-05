منتدى في دبي يُطلق مبادرة دعم السيدات في مجال الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي عن إطلاق مبادرة دعم السيدات في مجال الأعمال Women Corporate Sponsorship Program، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء. ومن شأن هذه المبادرة تأمين تذاكر مجانية أو بسعر مخفض لحضور المنتدى لقائدات الأعمال المستقبليات، ورائدات الأعمال، وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتُعقد النسخة العاشرة من المنتدى المرأة تحت شعار «توسيع الآفاق سعياً للمزيد» في دبي يومي 14 و15 نوفمبر برعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، وبتنظيم من شركة نسيبة، الجهة المؤسسة للمنتدى.

وقالت صوفي لو راي، الرئيس التنفيذي لشركة نسيبة، ومؤسس منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي: «عام زايد هو عام الإنجازات المتميزة على كل الأصعدة، وفيه يتبارى الجميع لتقديم ما هو أفضل وأكثر نفعاً، فلا يليق باسمه إلا ما هو مبتكر ورفيع المستوى، لذلك ارتأينا في المنتدى أن فتح باب المشاركة أمام سيدات المجتمع هو خير مبادرة نطلقها بمناسبة عام زايد، وعليه تعاونا مع بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تشاركنا الرغبة في دعم المرأة في بيئة العمل وترك الأثر الإيجابي في المجتمع».